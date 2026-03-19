Uno studio recente ha evidenziato che l’assunzione di farmaci GLP-1 è associata a una diminuzione del rischio di peggioramento dei disturbi mentali. Questi farmaci, spesso pubblicizzati più che prescritti, sono al centro di discussioni nel settore medico e tra i pazienti. La ricerca ha analizzato dati clinici e ha riscontrato questa correlazione, senza entrare nel merito delle cause o delle opinioni sui trattamenti.

Il farmaco GLP-1, più per le modalità di pubblicizzazione che per l’utilizzo in sé, è stato ampiamente dibattuto. In questo scenario ritorna tra gli argomenti di discussione a seguito di uno nuovo studio condotto. Pare, infatti, che l’impiego di questo farmaco sia associato a un minor rischio di subire un peggioramento dei disturbi mentali. Farmaco GLP-1: un punto importante per evitare un peggioramento dei disturbi mentali. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica The Lancet Psychiatry, ha rivelato che le persone affette da diabete e obesità con l’uso del farmaco GLP-1 hanno avuto meno bisogno di ricoveri ospedalieri e di congedi legati a motivi psichiatrici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Farmaci GLP-1 e disturbi mentali: uno studio rivela una riduzione del rischio di peggioramento

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