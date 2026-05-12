Negli ultimi mesi si è diffusa tra alcuni utenti la pratica di assumere farmaci appartenenti ai GLP-1, come la semaglutide, per perdere peso. Questi farmaci, originariamente sviluppati per trattare il diabete e l’obesità, vengono ora utilizzati anche senza prescrizione medica, promettendo di ridurre la fame e favorire la perdita di peso. La tendenza ha suscitato preoccupazioni legali e di sicurezza, considerando i rischi legati a un uso non supervisionato.

La promessa è semplice: meno fame, meno peso, più controllo. È così che farmaci come la semaglutide – appartenenti alla famiglia dei GLP-1 – sono entrati rapidamente nell’immaginario collettivo, ben oltre l’uso clinico per diabete e obesità. Ma mentre cresce la corsa alla “puntura dimagrante”, qualcosa si muove sotto traccia: non solo sul corpo, ma nella relazione con il cibo, con il desiderio e con se stessi. Diversi casi clinici di questo tipo sono stati riportati anche dalla stampa americana, come il New York Post, che ha raccolto testimonianze di persone che, dopo l’uso di questi farmaci, hanno sviluppato nuove forme di rapporto problematico con il cibo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nuova frontiera dei disturbi alimentari si chiama agonoressia: cosa rischia chi usa i GLP-1 per dimagrire

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