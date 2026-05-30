i calciatori azzurri impegnati con le nazionali

Notizia in breve

Dopo la fine del campionato, diversi calciatori italiani si sono uniti alle rispettive squadre nazionali. Alcuni hanno già disputato partite ufficiali, mentre altri sono in attesa di impegni imminenti. Tra gli atleti coinvolti ci sono portieri, difensori e attaccanti, tutti convocati dai loro rispettivi commissari tecnici. La maggior parte si trova in ritiro o sta preparando le partite di qualificazione e amichevoli internazionali.