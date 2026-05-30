I calciatori azzurri impegnati con le nazionali
Dopo la fine del campionato, diversi calciatori italiani si sono uniti alle rispettive squadre nazionali. Alcuni hanno già disputato partite ufficiali, mentre altri sono in attesa di impegni imminenti. Tra gli atleti coinvolti ci sono portieri, difensori e attaccanti, tutti convocati dai loro rispettivi commissari tecnici. La maggior parte si trova in ritiro o sta preparando le partite di qualificazione e amichevoli internazionali.
Finito il campionato, molti calciatori sono ora impegnati con le rispettive nazionali. Stanislav Lobotka: Malta-Slovacchia (1 giugno, ore 18); Slovacchia-Montenegro (5 giugno, ore 18.30) Eljif Elmas: Bosnia-Macedonia (29 maggio, ore 20.30); Turchia-Macedonia (1 giugno, ore 19.30) Rasmus Hojlund: Congo-Danimarca (3 giugno, ore 20.30), Danimarca-Ucraina (7 giugno, ore 18.30) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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