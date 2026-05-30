I 30 anni di Sara Daniele | per la festa con le amiche sceglie la torta col messaggio ironico

Sara Daniele ha compiuto 30 anni e ha festeggiato con le amiche alla mezzanotte. Per la celebrazione ha scelto una torta decorata con un messaggio ironico, visibile durante il party. La festa si è svolta in modo informale e senza ulteriori dettagli pubblici. La festeggiata ha condiviso alcuni scatti sui social, mostrando la torta e l’atmosfera dell’evento.

Sara Daniele compie oggi 30 anni e allo scoccare della mezzanotte ha festeggiato con le amiche. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha scelto una torta super ironica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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