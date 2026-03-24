La festa per i 5 anni di Vittoria Lucia Ferragni è a tema Labubu con torta e festoni total pink

Vittoria Lucia Ferragni ha compiuto 5 anni ieri e per festeggiare ha voluto organizzare una festa a tema Labubu con palloncini colorati, installazioni e una mega torta personalizzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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