È stato pubblicato il trailer finale della terza stagione di House of the Dragon. Le immagini mostrano battaglie aeree intense e scene di distruzione su larga scala di Westeros. Nei video si vedono combattimenti tra draghi e città in fiamme. La stagione si preannuncia ricca di azione e devastazione.

Rilasciato il trailer finale della terza stagione di House of the Dragon: le nuove immagini promettono battaglie aeree spettacolari e la distruzione totale di Westeros. La macchina promozionale della HBO ha finalmente rilasciato l’ultimo e spettacolare filmato promozionale che introduce gli spettatori nel cuore della Danza dei Draghi. Con l’arrivo dell’ultimo trailer ufficiale di House of the Dragon, la rete televisiva ha svelato sequenze inedite e ad altissimo budget che mostrano la definitiva escalation della guerra civile tra i Neri e i Verdi. Le immagini inedite confermano che i nuovi episodi non lasceranno spazio a diplomazie o tregue, concentrandosi interamente sugli scontri aerei e sulle devastanti conseguenze che il conflitto dinastico della famiglia Targaryen riverserà sulla popolazione dei Sette Regni. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - House of the Dragon: il trailer definitivo della terza stagione anticipa la distruzione totale di Westeros

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House of the Dragon - Trailer ufficiale della terza stagione della serie HBO

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