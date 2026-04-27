House of The Dragon | online il trailer della terza stagione

È stato pubblicato il trailer della terza stagione della serie televisiva House of The Dragon, disponibile sulla piattaforma HBO. La presentazione anticipa nuove trame e personaggi, mantenendo alta l’attenzione dei fan. La serie, basata su una saga fantasy, ha riscosso un discreto successo di pubblico e critica nelle stagioni precedenti. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata.

È finalmente online il trailer della nuova stagione di House of The Dragon in casa HBO. Dopo un attesa che è sembrata infinita, le prime immagini ufficiali confermano quello che tutti temevamo e speravamo allo stesso tempo: la Danza dei Draghi non è più una disputa diplomatica, ma un massacro a cielo aperto. Il teaser si apre con una tensione palpabile, dove le parole pesano quanto l’acciaio di Valyria. “ Ora hai un potere che nessun uomo ha mai avuto “, sentiamo sussurrare mentre le ombre di Rhaenyra e Daemon si stagliano contro il destino di Westeros. Il trailer ci lancia nel cuore del conflitto tra i Neri e i Verdi con una violenza visiva...🔗 Leggi su Nerdpool.it

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House of the Dragon stagione 3 trailer ufficiale: La guerra più totale!

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Sarà un'estate infuocata. Perchè la danza dei draghi sta per ricominciare. E a giudicare dal primo teaser, stavolta sarà devastante. Ecco data d'uscita e teaser di House of The Dragon 3: trovate tutto nel link al primo commento - facebook.com facebook

Rilasciato il trailer della terza stagione di House of the Dragon, in arrivo a giugno su HBO Max. x.com