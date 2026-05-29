HBO ha pubblicato il trailer finale della terza stagione di House of the Dragon, che mostra scene di combattimenti intensi e distruzione diffusa. La narrazione si concentra sulla guerra tra diverse fazioni per il controllo del trono. Le immagini rivelano scontri violenti, incendi e distruzione di castelli e insediamenti. La stagione si prepara a rappresentare un conflitto molto più violento rispetto alle precedenti, con un focus sulla brutalità della lotta dinastica.

La sanguinosa lotta dinastica per il controllo del Trono di Spade si appresta a raggiungere la sua accezione più brutale, epica e spettacolare. HBO ha infatti rilasciato in queste ore il travolgente e attesissimo trailer finale di House of the Dragon 3, la terza stagione dello spin-off cult ambientato due secoli prima degli eventi narrati in Game of Thrones. Il nuovo ciclo di episodi, basato come di consueto sulle fitte cronache storiche contenute nel romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, farà il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo il prossimo 21 giugno negli Stati Uniti (e in contemporanea in Italia a partire dal 22 giugno), promettendo di trascinare il pubblico nel cuore più cruento della guerra civile interna alla Casa Targaryen. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Guerra totale a Westeros: HBO svela lo spettacolare e distruttivo trailer finale di House of the Dragon 3

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