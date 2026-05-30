hotel di lusso si cerca personale

Un hotel di lusso in Toscana sta cercando personale per le prossime stagioni estive. La struttura ha pubblicato annunci di lavoro, specificando le posizioni disponibili e i requisiti richiesti. La ricerca riguarda figure per il settore dell’accoglienza e del servizio, con particolare attenzione a candidati con esperienza nel settore alberghiero. La selezione è aperta a professionisti e a chi si propone per un impiego stagionale.

Con l’estate ormai alle porte cresce la ricerca di personale nel turismo e nell’ accoglienza in Toscana. Tra le selezioni aperte c’è quella del The Sense Experience Resort, hotel cinque stelle lusso di Follonica, che organizza un recruiting day domani per assumere nuove figure da inserire nello staff stagionale. La giornata di colloqui si svolgerà direttamente nella struttura e permetterà ai candidati di incontrare i responsabili delle selezioni e conoscere da vicino l’ambiente di lavoro. Le ricerche riguardano addetti al ricevimento e coordinatori di turno, personale di sala e facchini. L’azienda offre formazione interna, possibilità di crescita professionale, alloggio dedicato, mensa aziendale e premi legati agli obiettivi raggiunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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The RuMa Hotel Kuala Lumpur: un 5 stelle di lusso nel cuore del Golden Triangle

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