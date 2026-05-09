Frattura scomposta e allergie ma all’ospedale di Spoleto si sente come in un hotel di lusso

Un paziente ha raccontato la propria esperienza presso il reparto ortopedia di un ospedale, dove ha subito una frattura scomposta e ha affrontato allergie. Nonostante le complicazioni, ha descritto l’ambiente come molto confortevole, paragonandolo a un hotel di lusso. La vicenda mette in luce l’assistenza ricevuta e il livello di cura offerto in quella struttura sanitaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui