Frattura scomposta e allergie ma all’ospedale di Spoleto si sente come in un hotel di lusso
Un paziente ha raccontato la propria esperienza presso il reparto ortopedia di un ospedale, dove ha subito una frattura scomposta e ha affrontato allergie. Nonostante le complicazioni, ha descritto l’ambiente come molto confortevole, paragonandolo a un hotel di lusso. La vicenda mette in luce l’assistenza ricevuta e il livello di cura offerto in quella struttura sanitaria.
Una storia di buona sanità merita di essere conosciuta attraverso il ringraziamento di chi ha ricevuto assistenza nel reparto ortopedia ospedale Spoleto.Quando la professionalità si sposa con l’umanità, anche un’esperienza dolorosa come una frattura scomposta può trasformarsi in un ricordo di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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