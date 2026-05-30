In queste ore, la decisione di un possibile attacco o no all’Iran da parte dell’amministrazione statunitense è al centro dell’attenzione internazionale. La Casa Bianca sta valutando se procedere con azioni militari o cercare un’intesa, mentre i dubbi e le incertezze tra i membri del governo si fanno sempre più intensi. La questione riguarda la strategia da adottare per gestire la crisi in Medio Oriente, con il rischio di escalation militare o di continuare con la diplomazia.

Attaccare o non attaccare? Firmare l’accordo oppure no? In queste ore, il mondo intero sembra pendere dalla volontà di Donald Trump e dai dubbi amletici che lo stanno circondando con riferimento a una possibile soluzione della crisi con l’Iran. Alcune indiscrezioni rivelano che l’accordo sarebbe cosa fatta e che il Presidente statunitense potrebbe annunciarlo già domenica 31 maggio: tuttavia, queste voci si ripetono da una settimana al punto che sembra ormai di vivere in un continuo giorno della marmotta in cui ci si sveglia puntualmente con le prospettive di un accordo imminente e si va a dormire senza che in realtà nulla sia accaduto. Da... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hormuz, tutti i dilemmi di Trump. Il punto di Castellaneta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Iran, Trump: "Il blocco dello Stretto di Hormuz sarà 'o tutti o nessuno' "Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran non può decidere chi attraversa lo Stretto di Hormuz, affermando che tutte le navi devono...

In Medio Oriente per tutti l’obiettivo è salvare la faccia. L’analisi di CastellanetaIn Medio Oriente, le tensioni sono spesso accompagnate da tentativi di preservare l’immagine pubblica e la reputazione delle parti coinvolte.

Hormuz, i cargo nel grande ingorgo del Golfo tra gli spari e le richieste di pedaggioUn’altalena snervante, uno stop and go che ha fatto fibrillare anche i comandanti più esperti. Una giornata, quella di ieri, che gli equipaggi delle navi fermi ad Hormuz non dimenticheranno facilmente ... ilmessaggero.it

Ciclone Trump e crisi di Hormuz, tutti i rischi che impattano sulla filiera farmaceuticaCi sono due grandi incognite che minacciano i numeri da record della farmaceutica italiana: la prima è quella innescata da Trump praticamente da quando si è insediato alla Casa Bianca prima con ... ilsole24ore.com