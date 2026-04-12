Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran non può decidere chi attraversa lo Stretto di Hormuz, affermando che tutte le navi devono poter passare o nessuna. La frase è stata pronunciata in un contesto di tensione tra i due paesi, con il riferimento alle restrizioni e alle possibili conseguenze sulla navigazione nella zona strategica. La dichiarazione si inserisce in un clima di crescente preoccupazione internazionale sulla sicurezza nel tratto di mare.

Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato che l’Iran non può controllare quali navi attraversano lo Stretto di Hormuz, affermando che o tutte le navi devono avere un passaggio sicuro o nessuna. “Non permetteremo all’Iran di guadagnare vendendo petrolio a chi gli piace e non a chi non gli piace, o qualsiasi altra cosa”, ha detto il tycoon in un’intervista telefonica a “Sunday Morning Futures” di Fox News. “O tutti o nessuno e così sarà”, ha aggiunto. Il blocco sarà simile a quello attuato dagli Stati Uniti nei confronti del Venezuela, sebbene su scala più ampia, ha affermato Trump, suggerendo che, di conseguenza, un maggior numero di petroliere arriverà negli Stati Uniti per acquistare petrolio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Il blocco dello Stretto di Hormuz sarà 'o tutti o nessuno' "

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