In Medio Oriente per tutti l’obiettivo è salvare la faccia L’analisi di Castellaneta

Da formiche.net 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Medio Oriente, le tensioni sono spesso accompagnate da tentativi di preservare l’immagine pubblica e la reputazione delle parti coinvolte. Le guerre, infatti, si svolgono non solo sui campi di battaglia, ma anche nel mondo delle parole e delle rappresentazioni pubbliche. Questa dinamica si ripete da tempo, coinvolgendo strategie di comunicazione che cercano di influenzare l’opinione pubblica e le decisioni politiche.

Tutte le guerre, da sempre, si combattono su due piani: non solo sul terreno, mare e spazio, ma anche attraverso la comunicazione. Oggi, tuttavia, questo secondo fronte ha assunto un peso senza precedenti. Nei conflitti più recenti – dall’Ucraina a Gaza, fino all’attuale crisi nel Golfo – la dimensione mediatica è diventata pervasiva, amplificata dall’uso dei social network e dalla diffusione incontrollata di fake news, sempre meno verificabili. In questo contesto, la manipolazione delle informazioni ha raggiunto livelli estremi. Le parti in causa tendono a minimizzare le proprie perdite e a enfatizzare quelle del nemico, contribuendo a creare una «cortina fumogena» che rende estremamente difficile distinguere i fatti dalla propaganda.🔗 Leggi su Formiche.net

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