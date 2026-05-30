L’accesso allo Stretto di Hormuz potrebbe essere limitato senza una chiusura totale, secondo quanto riferito. La crisi si sposta verso restrizioni di traffico e controlli più severi, piuttosto che una chiusura completa della rotta. La situazione riguarda una delle principali vie di passaggio per il commercio mondiale di petrolio. Nessuna decisione definitiva è ancora stata annunciata.

La prossima fase della crisi di Hormuz potrebbe non essere definita da una chiusura totale dello Stretto, ma dalla natura sempre più condizionata dell’accesso a una delle principali arterie dell’economia mondiale. Le ultime notizie su una possibile estensione della tregua tra Stati Uniti e Iran, insieme agli avvertimenti americani contro eventuali meccanismi di pedaggio nello Stretto, confermano che il punto centrale non è soltanto la riapertura del passaggio, ma chi ne definirà le condizioni. Il punto non è soltanto se petroliere e navi commerciali possano tornare a transitare. È se uno dei passaggi più importanti dell’economia globale possa ancora essere considerato prevedibile, sicuro e politicamente affidabile. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hormuz e la fine dell’accesso garantito. Ecco la nuova posta in gioco

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