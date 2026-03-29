Questa settimana, l’Iran ha inoltrato una nuova serie di richieste per terminare il conflitto avviato da Stati Uniti e Israele. Tra le richieste compare per la prima volta il riconoscimento della sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz, un elemento che non era presente nelle precedenti proposte. La mossa si inserisce nel tentativo di trovare una soluzione alla guerra ormai in corso.

Questa settimana l’Iran ha presentato una lista di richieste per porre fine alla guerra iniziata da Stati Uniti e Israele, ha aggiunto un elemento che non era presente nella lista di Teheran in precedenza: il riconoscimento della sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz. Il canale di Hormuz, attraverso il quale transita abitualmente un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto (GNL) mondiale, si è rivelato l’arma più potente della Repubblica islamica. E ora l’Iran sta cercando di trasformarlo sia in una fonte di potenziali miliardi di dollari di entrate annuali, sia in un punto di pressione sull’economia globale. L’Iran minaccia da tempo di chiudere lo stretto in caso di attacco, ma pochi si aspettavano che lo facesse davvero, né che si rivelasse così efficace nel perturbare i flussi commerciali globali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco la nuova richiesta dell’Iran per mettere fine alla guerra (molto pericolosa ma che frutta miliardi)

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