Nel novembre 2017, il presidente cinese ha invitato il collega statunitense in visita privata nella Città Proibita, un gesto insolito nella diplomazia di Pechino. L'incontro tra i due leader si inserisce in un momento di attenzione crescente tra Washington e Pechino, con diversi temi sul tavolo e obiettivi da raggiungere. La visita ha attirato l'interesse di analisti e media, che hanno osservato attentamente i segnali provenienti dai leader durante i loro colloqui.

Novembre 2017. Xi Jinping concede a Donald Trump una visita privata nella Città Proibita, cosa assai rara nella diplomazia di Pechino. Subito dopo, vengono annunciati accordi per oltre 250 miliardi di dollari, tra cui una vendita da 37 miliardi di dollari di 300 aerei Boeing e progetti energetici per un totale di 69 miliardi. Nove anni e mezzo dopo il mondo è profondamente cambiato. Pochi mesi dopo quell’incontro, la Casa Bianca ha lanciato la prima guerra commerciale, sfociata poi in una contesa a tutto campo che coinvolge anche tecnologia, sicurezza e influenza globale. Quando, un anno fa, Trump ha avviato una nuova escalation sui dazi, la Cina si è fatta trovare più pronta della prima volta.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump-Xi: i nodi sul tavolo dell’incontro e la posta in gioco

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