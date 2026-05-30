Holm la Juve lo riscatta? Cosa cambia dopo l’infortunio

La Juventus potrebbe approfittare dell'infortunio di Holm per riscattarlo a un prezzo ridotto. La società sta valutando le conseguenze dell'infortunio sulla decisione di riscattare il giocatore, il cui futuro resta incerto. La possibilità di un riscatto a condizioni più favorevoli dipende dall'esito dell'infortunio e dalla valutazione delle prestazioni future del calciatore. Al momento, non sono state ufficializzate decisioni definitive da parte del club.

di Francesco Spagnolo Il futuro di Holm è tutto da scrivere. L’infortunio potrebbe consentire alla Juventus di riscattarlo ad una cifra inferiore. I dettagli. L’infortunio di Holm potrebbe cambiare anche il futuro dello svedese. La Juventus fino ad oggi non ha ancora sciolto le riserve sul riscatto ed ora lo stop è destinato comunque ad aprire a scenari magari fino ad oggi mai presi in considerazione. Prima di questo stop, la valutazione del cartellino poteva sicuramente salire. Con una rassegna iridata da protagonista, il rischio era quello di veder lievitare il prezzo a cifre non semplici da spendere per i bianconeri.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JUVENTUS VICINA A CHIUDERE PER HOLM: SCOPRI LAFFARE + COSA CAMBIA NELLA SQUADRA

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