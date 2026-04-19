Infortunio Holm | fastidio al polpaccio per lo svedese Spalletti lo toglie all’intervallo di Juve Bologna Le sue condizioni

Durante la partita tra Juventus e Bologna, l’esterno svedese ha accusato un fastidio al polpaccio. L’allenatore ha deciso di sostituirlo all’intervallo. Le sue condizioni sono al momento non specificate, e non ci sono ulteriori aggiornamenti sulla natura dell’infortunio o sulle possibili tempistiche di recupero. La sostituzione è avvenuta nel corso del primo tempo, senza altri interventi immediati durante il secondo tempo.

di Marco Baridon Infortunio Holm: fastidio al polpaccio per l’esterno svedese arrivato da Bologna, Spalletti lo toglie all’intervallo. Le sue condizioni e gli aggiornamenti. La bella e preziosa vittoria per 2-0 conquistata con merito contro il Bologna ha regalato grandissime emozioni a tutto il pubblico presente sugli spalti, ma ha purtroppo lasciato in eredità un inaspettato problema fisico estremamente delicato. Emil Holm è stato costretto ad abbandonare il campo in netto anticipo rispetto al previsto. Durante la prima frazione della gara, lo svedese ha avvertito un fastidioso dolore localizzato al polpaccio. Come appreso da per...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Holm: fastidio al polpaccio per lo svedese, Spalletti lo toglie all’intervallo di Juve Bologna. Le sue condizioni Notizie correlate Infortunio Holm, dalla Continassa non arrivano buone notizie: come sta lo svedese e quando ritornerà a disposizione di Spallettidi Redazione JuventusNews24Infortunio Holm, lo svedese prosegue il suo lavoro a parte. Roma, infortunio Koné: giallorossi in apprensione dopo lo stop col Bologna. Salta la Nazionale, svelate le sue condizioni!Genoa, intrigo Norton-Cuffy: via in estate? Chi può arrivare al suo posto, spunta l’affare. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Infortunio Holm: fastidio al polpaccio per lo svedese, Spalletti lo toglie all'intervallo di Juve Bologna. Le sue condizioni. Infortunio Holm: fastidio al polpaccio per l’esterno svedese arrivato da Bologna, Spalletti lo toglie all’intervallo. Le sue condizioni e gli aggiornamentiInfortunio Holm: fastidio al polpaccio per l'esterno svedese arrivato da Bologna, Spalletti lo toglie all'intervallo. Le sue condizioni e gli aggiornamenti ... juventusnews24.com Juventus-Bologna, Holm sostituito per un fastidio al polpaccioDurante il match tra Juventus e Bologna, un episodio ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori: l’uscita dal campo di Emil Holm al termine del primo tempo. Il ... tuttojuve.com