La stagione 2025-2026 di hockey su pista si conclude questa sera al PalaForte con la partita tra Forte dei Marmi e Giovinazzo. Entrambe le squadre sono già eliminate dalla qualificazione ai playoff. Questa sarà anche l’ultima partita casalinga per il Forte dei Marmi in questa stagione, con la squadra che saluta i tifosi con una passerella. La partita inizia alle 20:45.

Stasera, alle 20,45 al PalaForte contro il Giovinazzo, si chiude la stagione 2025-2026 del Forte dei Marmi. Partita inutile per la classifica, entrambe le squadre sono già salve, ma utile per proseguire nella strada intrapresa da Roberto Crudeli già nello scorso match vinto contro il Breganze. "Darò nuovamente minutaggio agli Under 23, in previsione delle imminenti fasi finali nazionali - ribadisce il condottiero fortemarmino - e a coloro che il prossimo anno non saranno più con noi, come Ciupi, Bozzetto, Checchetto e Raffaelli. Per Liam Bozzetto che sta chiudendo la stagione in netto crescendo, con la bella prestazione contro il Breganze le reti messe a segno sono 11, sarà quindi l’ultima in casacca rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hockey su pista: già salve entrambe le squadre. Il Forte dei Marmi si congeda dai propri tifosi. Passerella con il Giovinazzo

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