L'hockey su pista in Italia ha avuto il suo momento di massimo splendore negli anni Ottanta, con una squadra che vinse scudetto, Coppa delle Coppe e Supercoppa europea nel 1980. Dopo quel periodo di successi, la disciplina attraversò un lungo periodo di declino. Oggi, la città di Giovinazzo si presenta come un centro importante per questa realtà sportiva, che ha vissuto diverse fasi di rilancio nel corso degli anni.

“Ci sono storie che sono come l’allineamento dei pianeti: accadono una volta ogni tanto”, dice un bel documentario uscito nel 2024, Pattini e acciaio, della regista Rossella De Venuto. La storia dell’Afp Giovinazzo di hockey su pista è una di queste, e per poco non è accaduta di nuovo. Nel 1980 un gruppo di ragazzi pugliesi, guidati in panchina da Gianni Massari, “il Professore”, e in campo da Pino Marzella, “il Maradona dell’hockey”, vinse la Coppa delle Coppe diventando la prima squadra italiana a conquistare un trofeo internazionale in questo sport. Poi, per 46 anni, più nulla. Ma in un fine settimana di metà marzo il Giovinazzo ha giocato in casa la final four del Wse Trophy, l’equivalente della Conference League nel calcio, e mai come quella sera i pianeti sembravano poter tornare ad allinearsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Hockey su pista in Italia ha una capitale, un Maradona e 4 resurrezioni: benvenuti a Giovinazzo

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