La squadra di hockey su pista ha perso 5-3 la finale di serie A2 contro il Matera, ma ha già ottenuto la promozione in A1. La Pumas Viareggio aveva vinto la semifinale contro il Thiene, garantendosi il passaggio di categoria. La squadra festeggia comunque la promozione, considerata un risultato storico per il club. La finale si è disputata dopo che la squadra aveva già ottenuto la promozione nella fase precedente.

La sconfitta più indolore della stagione. La Pumas Viareggio perde 5-3 la finale di serie A2 di hockey su pista contro il Matera, ma festeggia ugualmente per la storica promozione conquistata dopo il doppio successo in semifinale contro il Thiene (nella foto). Una stagione da incorniciare per la Mirko Bertolucci band che forse sognava solo a occhi aperti la conquista di un palcoscenico come la serie A1. La finale contro Matera – che assegnava il platonico titolo di campione dell’A2 fra due squadre già promosse – non è iniziata nel migliore dei modi per i viareggini che sono capitolati tre volte, tra il 13’ e il 18’, sotto le stoccate di Piozzini due volte e Bordanove. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hockey si pista: già promossa in A1. Persa la finale di A2. Ma la Pumas fa festa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Coppa Italia A1 - Quarti di Finale - Davide Banini ( Innocenti Costruzioni Follonica)

Notizie e thread social correlati

Hockey su pista, playoff di Serie A2. Camaiore e Pumas vincono e vedono la semifinaleNella prima partita dei quarti di finale dei playoff di Serie A2 di hockey su pista, le squadre di Camaiore e Viareggio hanno ottenuto una vittoria e...

Hockey La Pumas in semifinale promozione. E in A1 Valdagno avversario del TrissinoNel campionato di hockey su pista di serie A2, la squadra di Viareggio ha conquistato l'accesso alle semifinali promozione dopo aver sconfitto il...

Temi più discussi: Hockey su Pista: Campionato Italiano Maschile 2026 - Hockey Trissino vs Hockey Bassano 1954 (Finale gara 1); Derby vicentino come Finale Scudetto: mai successo nella storia. Gara-1 a Trissino domenica sera (diretta Raiplay); Hockeypista, lo scudetto è quasi un affare di famiglia: derby tricolore Trissino-Bassano; Hockey pista: Bassano batte Lodi e raggiunge Trissino in Finale scudetto.

La storia tra #Reijnders e il #ManchesterCity sembra già essere arrivata al capolinea: un’avventura lampo che sorprende tifosi e addetti ai lavori. Nelle ultime ore è spuntata con forza la pista #AtleticoMadrid, club che avrebbe manifestato interesse. #calci x.com

Hockey su pista: già salve entrambe le squadre. Il Forte dei Marmi si congeda dai propri tifosi. Passerella con il GiovinazzoStasera, alle 20,45 al PalaForte contro il Giovinazzo, si chiude la stagione 2025-2026 del Forte dei Marmi. Partita inutile ... msn.com

Come posso trovare una pista di ghiaccio permanente, aperta tutto l'anno, vicino a me? C'è un termine diverso da pista di ghiaccio che dovrei usare? (È un problema di traduzione/espressione?) reddit

Ultima gara della stagione per il ForteIninfluente sfida contro il Giovinazzo per i rossoblù già salvi. Per lo scudetto al via le finali tra Trissino e Bassano ... noitv.it