Hockey La Pumas in semifinale promozione E in A1 Valdagno avversario del Trissino
Nel campionato di hockey su pista di serie A2, la squadra di Viareggio ha conquistato l'accesso alle semifinali promozione dopo aver sconfitto il Correggio con il punteggio di 5-3. Nel campionato di massima divisione, il Trissino affronterà il Valdagno in una sfida valida per la fase successiva. Questi risultati si sono verificati nelle ultime partite delle rispettive competizioni, determinando i passaggi ai turni successivi.
La Pumas Viareggio entra in semifinale promozione nel campionato di A2 di hockey su pista vincendo 5-3 contro il mai domo Correggio. E’ Giuseppe Olivieri nazionale under 19, a segnare questa gara con due reti in meno di un minuto all’inizio del secondo tempo, dall’1-1 al 3-1. Il catalano Sala riporta i suoi vicino al pareggio ma è un rigore realizzato da Elia Cardella chiude di fatto il match al 10’. Sala e Pezzini chiudono lo score, dando alla Pumas la possibilità di giocarsi la promozione contro il Thiene (prima gara, in casa, sabato). "Gran bella partita tra due grandi squadre – commenta Mirko Bertolucci –. Noi abbiamo forse fatto la miglior partita stagionale, per intensità, concentrazione e spirito di gruppo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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