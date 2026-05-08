Nel campionato di hockey su pista di serie A2, la squadra di Viareggio ha conquistato l'accesso alle semifinali promozione dopo aver sconfitto il Correggio con il punteggio di 5-3. Nel campionato di massima divisione, il Trissino affronterà il Valdagno in una sfida valida per la fase successiva. Questi risultati si sono verificati nelle ultime partite delle rispettive competizioni, determinando i passaggi ai turni successivi.

La Pumas Viareggio entra in semifinale promozione nel campionato di A2 di hockey su pista vincendo 5-3 contro il mai domo Correggio. E’ Giuseppe Olivieri nazionale under 19, a segnare questa gara con due reti in meno di un minuto all’inizio del secondo tempo, dall’1-1 al 3-1. Il catalano Sala riporta i suoi vicino al pareggio ma è un rigore realizzato da Elia Cardella chiude di fatto il match al 10’. Sala e Pezzini chiudono lo score, dando alla Pumas la possibilità di giocarsi la promozione contro il Thiene (prima gara, in casa, sabato). "Gran bella partita tra due grandi squadre – commenta Mirko Bertolucci –. Noi abbiamo forse fatto la miglior partita stagionale, per intensità, concentrazione e spirito di gruppo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hockey La Pumas in semifinale promozione. E in A1 Valdagno avversario del Trissino

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