Nella prima partita dei quarti di finale dei playoff di Serie A2 di hockey su pista, le squadre di Camaiore e Viareggio hanno ottenuto una vittoria e si avvicinano alle semifinali. La serie si gioca al meglio delle tre partite e, con questa vittoria, entrambe le formazioni si trovano in una posizione favorevole per il passaggio successivo. La competizione prosegue con le prossime sfide in programma.

Gara 1, al meglio delle tre, per i quarti di playoff di Serie A2. Rotellistica Camaiore (nella foto) e Pumas Viareggio vincono ed intravedono già la semifinale. Montecchio-Camaiore 3-5 Primo tempo più chiuso e terminato 1-1, con le reti di Crovadore per i locali all’8’ e la risposta di Petrocchi al 14’. Nella ripresa arrivano i botti. Al 10’ ancora Crovadore porta avanti gli emiliani, ma la Rotellistica non trema e con Antonini e Motaran, tra il 16’ e il 18’, ribalta tutto. Negli ultimi 2’ è puro spettacolo. Niccolò Mattugini allunga ma il rigore di Calvo tiene tutto aperto. Decide Antonini a 23’’ dalla fine. "Vittoria bella, di carattere, contro una squadra forte e che in porta ha un certo Català, uno che ha vinto diversi scudetti" dice Elia Guidi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hockey su pista, playoff di Serie A2. Camaiore e Pumas vincono e vedono la semifinale

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