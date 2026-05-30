L’HC Bra ha vinto contro la Lazio con un punteggio di 7-2 durante l’undicesima giornata del campionato di Serie A elite maschile di hockey prato. La partita si è svolta in un match tra le prime due squadre in classifica, confermando il primato dell’HC Bra. La squadra ha segnato cinque reti nel primo tempo e due nel secondo, mantenendo il controllo del gioco per tutta la durata dell’incontro. La Lazio ha realizzato entrambe le reti nel secondo tempo.

L’undicesima giornata del campionato di Serie A elite maschile di hockey prato proponeva come attrazione principale lo scontro tra le prime due della classe. Il verdetto del campo rafforza il primato della capolista che adesso può guardare tutti dall’alto verso il basso con un buon vantaggio. Nell’incontro di cartello, al complesso sportivo Tre Fontane Esedra, l’HC Bra travolge 4-1 la Lazio Hockey e consolida così la prima posizione. I piemontesi, trascinati dalla tripletta di Koshelenko, guidano ora la classifica generale con 25 punti, mentre i capitolini sono secondi con quattro lunghezze di distacco. Nelle altre partite il Butterfly Roma HCC viola Valchisone con un perentorio 4-0 firmato dalle reti di D’Amico, Meijer, Fortes e Iossa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey prato, l’HC Bra travolge la Lazio nello scontro al vertice e consolida il primato

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Hockey Juniores: Lazio Hockey- Hc Roma

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