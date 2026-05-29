Sabato si gioca il big match dell’undicesima giornata di Serie A Élite maschile di hockey prato tra Lazio e Bra. La partita si svolgerà in un contesto di alta tensione, con entrambe le squadre che cercano di consolidare la posizione in classifica. L’incontro rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione, con i tifosi pronti a seguire il risultato in diretta. Nessuna delle due formazioni ha annunciato cambiamenti significativi nella rosa.

Sarà un sabato dalle forti emozioni quello che attende gli appassionati di hockey prato. L’undicesima giornata del campionato di Serie A Élite propone un menù che trova il suo piatto forte nello scontro diretto per la conquista del primato in classifica generale. Al centro sportivo Tre Fontane Esedra la Lazio Hockey, seconda in classifica con 21 punti, ospita, fischio d’inizio previsto alle 15:00, l’HC Bra capolista a quota 22. I capitolini proveranno a riprendersi quella vetta della graduatoria persa nell’ultimo turno dopo la sconfitta subita nel derby contro la Butterfly Roma, mentre i piemontesi sono reduci dal sofferto successo contro l’HP Valchisone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey prato, Lazio-Bra è il big match dell’undicesima di serie A Élite maschile

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