La SG Amsicora ha vinto 2-1 in trasferta contro la Lazio, allungando in classifica nella Serie A Elite di hockey su prato. La partita si è conclusa con un gol di scarto, con la squadra sarda che ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale. La squadra ha ottenuto così la settima vittoria consecutiva in campionato, consolidando la posizione di vertice.

La SG Amsicora non si ferma più. La compagine sarda ha vinto di misura il big match contro la Lazio in occasione della decima giornata, la terza di ritorno, del Campionato della Serie A Elite femminile, allungando ulteriormente in classifica dove vanta ormai un vantaggio siderale rispetto alla concorrenz a. Nello specifico la capolista h a avuto la meglio con il punteggio di 0-1, espugnando così il campo del Tre Fontane. Cade invece la Butterfly Roma, costretta ad arrendersi al cospetto di una UH Capitolina abile a dettare legge per 3-1. Sorride inoltre anche l’HT Femme Bologna, formazione che ha regolato Torino con un netto 4-1, si sono invece divise la posta Milano HP e HF Lorenzoni, artefici di un incontro scoppiettante terminato con il risultato di 3-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey prato: Amsicora batte la Lazio in trasferta e allunga ancora in Serie A Elite

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