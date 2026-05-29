Nel fine settimana si torna a giocare nella Serie A femminile di hockey su prato, con la terza giornata di ritorno. Dopo una settimana di pausa, sono in programma quattro partite, due alle 13:00 e due alle 15:00 di sabato 30 maggio. Tra queste, spicca il match tra Lazio e Amsicora, considerato il big match del weekend.

Dopo sette giorni di pausa, ritornerà questo fine settimana la Serie A Elite 2025-2026 di hockey su prato, pronta a vivere la terza giornata di ritorno, programmata per domani, sabato 30 maggio, con due match pianificati alle 13:00 e altri due in programma alle 15:00. Ma qual è la situazione in classifica? Al momento a comandare le operazioni c’è la SG Amsicora, leader in solitaria con 25 punti, sette in più rispetto alla Lazio Hockey, seconda con 18 tenendo un margine di quattro lunghezze rispetto alla Butterfly Roma e l’ HF Lorenzoni, rispettivamente terza e quarta con 14. Inutile dire che l’incontro di cartellone sarà quello che metterà a confronto la prima e la seconda della classe che si svolgerà in casa delle biancocelesti al Centro Tre Fontane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey prato: Lazio-Amsicora il big match del weekend di Serie A femminile

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