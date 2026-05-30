Hockey prato | Amsicora batte la Lazio in trasferta e allunga ancora in Serie A Elite femminile

La squadra di hockey su prato SG Amsicora ha vinto in trasferta contro la Lazio, prolungando la serie di successi in Serie A Elite femminile. La partita si è conclusa con un risultato di misura a favore della formazione sarda. La vittoria ha permesso all’Amsicora di aumentare il vantaggio in classifica. La gara si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo e si è conclusa con il punteggio finale favorevole alla squadra ospite.

La SG Amsicora non si ferma più. La compagine sarda ha vinto di misura il big match contro la Lazio in occasione della decima giornata, la terza di ritorno, del Campionato della Serie A Elite femminile, allungando ulteriormente in classifica dove vanta ormai un vantaggio siderale rispetto alla concorrenz a. Nello specifico la capolista h a avuto la meglio con il punteggio di 0-1, espugnando così il campo del Tre Fontane. Cade invece la Butterfly Roma, costretta ad arrendersi al cospetto di una UH Capitolina abile a dettare legge per 3-1. Sorride inoltre anche l’HT Femme Bologna, formazione che ha regolato Torino con un netto 4-1, si sono invece divise la posta Milano HP e HF Lorenzoni, artefici di un incontro scoppiettante terminato con il risultato di 3-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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