L’Italia ospiterà i Mondiali femminili di Prima Divisione di hockey su ghiaccio nel 2027, con le partite che si svolgeranno a Milano. La decisione è stata annunciata dall’organizzazione internazionale di settore. La scelta della città come sede segna un passo importante per lo sviluppo del hockey femminile nel paese. La notizia arriva dopo le recenti delusioni delle squadre nazionali maschili e femminili in competizioni mondiali.

Dopo le recenti delusioni per la mancata promozione in Top Division della Nazionale femminile e per la retrocessione al secondo livello mondiale della Nazionale maschile, arriva una splendida notizia per l’hockey su ghiaccio italiano. La FISG ha annunciato infatti di aver ricevuto dalla Federazione internazionale l’incarico di ospitare la prossima edizione dei Mondiali femminili di Prima Divisione Gruppo A. Il torneo si terrà dall’8 al 14 novembre 2027 alla Milan Ice Fiera Arena di Rho, impianto da circa 4.000 posti attualmente in costruzione sulla scia del grande successo riscontrato da questo sport a Milano in occasione dei Giochi... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, l’Italia ospiterà i Mondiali femminili di Prima Divisione 2027! Nuova sede a Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hockey su ghiaccio nella nuova Arena Santa Giulia - finale Coppa Italia

Notizie e thread social correlati

Hockey ghiaccio femminile, al via i Mondiali di Prima Divisione Gruppo A: l’Italia vuole sognare in grandeSono iniziati i Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A di hockey ghiaccio femminile, con l’Italia tra le squadre partecipanti.

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia supera la Norvegia nel match d’esordio dei Mondiali Prima Divisione Gruppo AL’Italia ha vinto il suo primo incontro ai Mondiali di hockey ghiaccio femminile, nel gruppo A della Prima Divisione a Budapest.

Temi più discussi: Mondiali Top Division 2026: venerdì sera l'Italia alle 20.20 torna sul ghiaccio con la Svezia. I numeri e i precedenti con gli scandinavi; Una grande notizia per l'hockey su ghiaccio italiano: a Milano il Mondiale femminile di 1^ divisione Gruppo A; Saranno in Italia i Mondiali femminili Prima Divisione Gruppo A 2027: si giocherà a Milano; Mondiali Hockey 2026: l’Italia perde 5-1 con la Slovenia e retrocede in Division I.

La @fisg_it ottiene dalla @IIHFHockey l’organizzazione dei Mondiali femminili di Prima Divisione Gruppo A 2027. Si giocherà alla Milan Ice Fiera Arena di Rho: è la prima volta che l’Italia ospita un Mondiale femminile di questo livello. @CalcioFinanza x.com

[Hockey su ghiaccio] Due nuove nazioni - India e Marocco - debutteranno al Campionato del Mondo Maschile IIHF la prossima stagione. Il torneo di Divisione 4 del 2027 è stato ora suddiviso in Gruppo A (Singapore, Armenia, Kuwait, Indonesia) e Gruppo B (Ir reddit

Italhockey, brutta sconfitta e retrocessione in Prima Divisione Gruppo AL’Italia fallisce la gara decisiva e retrocede in Prima Divisione Gruppo A dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro la Slovenia nello scontro diretto senza appello. Gli azzurri non riescono a conferma ... sportal.it

Assegnati all’Italia i Mondiali femminili Prima Divisione Gruppo A 2027A pochi mesi dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio annuncia con grande soddisfazione di aver ricevuto da parte della International Ice Hockey ... hockeytime.net