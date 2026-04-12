Hockey ghiaccio femminile l’Italia supera la Norvegia nel match d’esordio dei Mondiali Prima Divisione Gruppo A

L’Italia ha vinto il suo primo incontro ai Mondiali di hockey ghiaccio femminile, nel gruppo A della Prima Divisione a Budapest. La partita si è conclusa con la vittoria della nazionale italiana contro la Norvegia, segnando l’esordio nel torneo. La squadra italiana ha ottenuto i primi punti del girone grazie a questa vittoria, che apre il cammino nel torneo internazionale.

Inizia con una vittoria importante il percorso dell’Italia al Mondiale di Prima Divisione Gruppo A di Budapest (Ungheria). Le Azzurre hanno sfidato la Norvegia e hanno centrato un pesante 2-1 al Vasas Jégcentrum che regala subito 3 punti di grande rilievo in classifica. ITALIA-NORVEGIA 2-1. La prima frazione risulta decisamente equilibrata ma le nostre portacolori sono in grado di sbloccare il punteggio al minuto 18:08 con Fantin su assist di Abatangelo. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio con le azzurre che continuano a spingersi in avanti e chiudono il secondo periodo sempre avanti per 1-0 ma con 19 conclusioni verso la porta avversaria contro 17.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, l’Italia supera la Norvegia nel match d’esordio dei Mondiali Prima Divisione Gruppo A Hockey ghiaccio, l’Italia disputerà 7 amichevoli prima dei MondialiIl raduno dell’Italia inizierà domenica 12 aprile a Bolzano, ma già giovedì 16 aprile alle 19. Hockey ghiaccio: Italia, doppia amichevole contro la Gran Bretagna prima dei MondialiDopo aver partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e prima dei Mondiali 2026 di Top Division, dove l’obiettivo dichiarato sarà quello di...