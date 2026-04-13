Hockey ghiaccio femminile al via i Mondiali di Prima Divisione Gruppo A | l’Italia vuole sognare in grande

Sono iniziati i Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A di hockey ghiaccio femminile, con l’Italia tra le squadre partecipanti. La competizione segue la parentesi dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, segnando il ritorno a livello internazionale per questa disciplina. Le squadre si sfidano in partite che si svolgono in diverse località, con l’obiettivo di ottenere la promozione e migliorare il proprio posizionamento nel ranking mondiale.

Torna in scena l’hockey ghiaccio femminile a livelli internazionali. Dopo la splendida parentesi dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, infatti, o ra è la volta degli attesissimi Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026. Il palcoscenico di questa manifestazione sarà l’Ice Palace di Budapest, Ungheria, che dal 12 al 18 aprile ospiterà la rassegna iridata in cui sarà impegnata anche l’Italia, che cercherà di ripetere quanto di buono fatto vedere sotto i Cinque Cerchi con un percorso concluso solamente ai quarti di finale contro le fortissime statunitensi che, poi, si sarebbero messe al collo la medaglia d’oro a fine torneo. Anche per questo motivo lo staff tecnico ha deciso di proseguire all’insegna della continuità, convocando nuovamente in blocco il gruppo che ha giocato il torneo olimpico.🔗 Leggi su Oasport.it

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Hockey ghiaccio femminile, l’Italia supera la Norvegia nel match d’esordio dei Mondiali Prima Divisione Gruppo AInizia con una vittoria importante il percorso dell’Italia al Mondiale di Prima Divisione Gruppo A di Budapest (Ungheria).

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