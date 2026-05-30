La Svizzera ha battuto la Norvegia 6-0 nella prima semifinale dei Mondiali di hockey su ghiaccio del 2026, giocata alla Swiss Life Arena di Zurigo. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore della squadra di casa, che si è qualificata per la finale. La Norvegia, invece, accederà alla partita per il terzo e quarto posto.

La prima semifinale dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio si è conclusa. Monologo svizzero sul ghiaccio di casa della Swiss Life Arena di Zurigo: 6-0 alla Norvegia, in una partita senza storia, che spedisce gli elvetici in finale e gli scandinavi alla finale 3-4° posto. LA CRONACA. La gara inizia in modo molto nervoso: la posta in palio è alta, la squadra arbitrale è quella protagonista. Penalità da una parte e dall’altra: nessuno riesce a smuovere lo score. L’episodio che cambia la gara arriva al 17:36, quando Bertschy trova il modo di mettere a referto l’1-0 con cui si va al primo riposo. Nel secondo segmento di match, i rossocrociati accelerano fino a mettere le mani sulla partita: raddoppio di Malgin poi, dopo la mezz’ora, Jager cala il tris e Riat va per il poker. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: la Svizzera spazza via la Norvegia. Padroni di casa in finale ai Mondiali

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