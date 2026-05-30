La finale dei Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 si giocherà tra Svizzera e Finlandia. Entrambe le nazionali hanno superato le semifinali e si sfideranno nell’ultimo atto del torneo, che si sta disputando in Svizzera. La partita decisiva sarà la conclusione di questa competizione internazionale.

Sarà, quindi tra Svizzera e Finlandia la Finale dei Mondiali di hockey ghiaccio 2026 in corso di svolgimento in Svizzera. Dopo la prima semifinale, disputata nel pomeriggio, che aveva visto il successo dei padroni di casa contro la Norvegia, nella seconda semifinale la Finlandia ha piegato il Canada grazie ad un secondo periodo nel quale ha fatto la differenza. Il Canada non ha avuto modo di riaprire i conti e gli scandinavi hanno centrato l’accesso alla finale. CANADA-FINLANDIA 2-4. Si parte subito forte con Puistola che sblocca il punteggio dopo 3:30. Il Canada pareggia subito i conti con Thomas al minuto 8:17. Il forcing prosegue con il 2-1 di Holloway al 14:26. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, la Finlandia raggiunge la Svizzera nella finale dei Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hockey ghiaccio: ai Mondiali rimangono in 4. Finlandia-Canada, Svizzera-NorvegiaAi Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 si sono conclusi i quarti di finale, disputati tra Zurigo e Friburgo.

Hockey ghiaccio: la Finlandia “trita” gli USA ai Mondiali. La Cechia manda ko la Svezia. Canada e Svizzera okNella prima fase dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio, disputata in Svizzera tra Zurigo e Friburgo, si sono svolte quattro partite.

Temi più discussi: Hockey ghiaccio: Lettonia, Finlandia e Austria a valanga ai Mondiali 2026; Svizzera-Finlandia, la fase a gironi si chiude col botto; Affossata anche la Finlandia: la Svizzera resta perfetta nel suo Mondiale; Hockey ghiaccio: Canada di misura sulla Norvegia ai Mondiali. Finlandia e Svizzera ok.

Finlandia e Canada volano in semifinale al Mondiale Top Division di Zurigo e Friburgo 2026 di hockey su ghiaccio hockeyitalia21.com/2026/05/28/fin… x.com

Ecco dove trovo Italia contro Slovenia Hockey su Ghiaccio reddit

Hockey ghiaccio: ai Mondiali rimangono in 4. Finlandia-Canada, Svizzera-NorvegiaI quarti di finale dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio sono andati ufficialmente in archivio. Sulle piste di Zurigo e Friburgo si sono infatti ... oasport.it

Hockey ghiaccio, si chiude la prima fase dei Mondiali: Svizzera e Canada svettano nei due gironiNella giornata odierna i Mondiali di hockey ghiaccio 2026 in corso di svolgimento in Svizzera hanno concluso la propria fase iniziale a gironi, emettendo ... oasport.it