Federica Carta, nota per aver raggiunto il terzo posto nella sedicesima edizione di un talent, ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate dopo aver raggiunto la fama. Ha rivelato di aver sofferto di depressione e di aver ricevuto supporto da una psichiatra. Ora, con il nuovo singolo “Stupido dolore”, si sente in un momento di ripresa e ha condiviso di aver bisogno di gesti affettuosi, come un bacio in fronte, che sta ricevendo.

Il terzo posto ad Amici 16, la depressione e la rinascita artistica. Federica Carta, in occasione dell’uscita del singolo “Stupido dolore”, si è raccontata a tutto tondo. L’artista, dopo il successo ottenuto a seguito della partecipazione al talent di Maria De Filippi, a soli 18 anni, dove le sembrava “tutto bello”, poi ha dovuto fare i conti con momenti molto difficili successivamente. Dopo Sanremo 2019 assieme a Shade, tre dischi pubblicati in tre anni e qualche, sporadico, singolo in uscita, Federica Carta ha deciso di fermarsi per qualche anno. E, una volta superata la depressione grazie, anche, all’aiuto di “una psichiatra che mi ha prescritto dei farmaci”, la cantante ha deciso di ripartire da zero ritrasferendosi, da Milano, nella sua amata Roma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Amici era tutto rose e fiori, ma la notorietà è stata una tragedia. Ho sofferto di depressione, poi la svolta da una psichiatra. Oggi ho bisogno di un bacio in fronte e lo sto ricevendo”: Federica Carta torna con Stupido Dolore

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