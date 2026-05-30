Ho chiamato Stefano De Martino vogliamo lanciare la ‘pax di Dogliani’ siamo d’accordo che l’access time debba finire alle 21.30 | così Gerry Scotti
Gerry Scotti ha annunciato di aver contattato Stefano De Martino per concordare l’interruzione delle trasmissioni in access prime time alle 21.30. Si tratta di un accordo tra Rai e Mediaset volto a fermare il protrarsi delle trasmissioni serali oltre quell’orario. La decisione riguarda la chiusura delle trasmissioni della fascia serale entro le 21.
Un patto trasversale tra Rai e Mediase t per fermare il progressivo a llungamento dell’access prime time e chiudere le trasmissioni della fascia serale entro le 21.30. È la “pax di Dogliani”, la proposta lanciata da Gerry Scotti direttamente a Stefano De Martino dal palco del Festival della tv, durante un incontro con Alessandra Comazzi. Il conduttore ha raccontato di aver provato a chiamare il collega, in volo verso Napoli con il cellulare staccato, per definire l’accordo: “Vogliamo lanciare la ‘pax di Dogliani’, siamo d’accordo che l’access time debba finire alle 21.30?. Scindendo il proprio ruolo tra telespettatore e addetto ai lavori, Scotti ha spiegato: “Se parlo come Virginio Scotti, da spettatore, la risposta del signor Virginio, che intorno alle 22 si addormenta, è facile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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