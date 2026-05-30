Gerry Scotti ha annunciato di aver contattato Stefano De Martino per concordare l’interruzione delle trasmissioni in access prime time alle 21.30. Si tratta di un accordo tra Rai e Mediaset volto a fermare il protrarsi delle trasmissioni serali oltre quell’orario. La decisione riguarda la chiusura delle trasmissioni della fascia serale entro le 21.

Un patto trasversale tra Rai e Mediase t per fermare il progressivo a llungamento dell’access prime time e chiudere le trasmissioni della fascia serale entro le 21.30. È la “pax di Dogliani”, la proposta lanciata da Gerry Scotti direttamente a Stefano De Martino dal palco del Festival della tv, durante un incontro con Alessandra Comazzi. Il conduttore ha raccontato di aver provato a chiamare il collega, in volo verso Napoli con il cellulare staccato, per definire l’accordo: “Vogliamo lanciare la ‘pax di Dogliani’, siamo d’accordo che l’access time debba finire alle 21.30?. Scindendo il proprio ruolo tra telespettatore e addetto ai lavori, Scotti ha spiegato: “Se parlo come Virginio Scotti, da spettatore, la risposta del signor Virginio, che intorno alle 22 si addormenta, è facile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho chiamato Stefano De Martino, vogliamo lanciare la ‘pax di Dogliani’, siamo d’accordo che l’access time debba finire alle 21.30”: così Gerry Scotti

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