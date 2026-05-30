Festival della Tv Gerry Scotti | Io e Stefano De Martino siamo d’accordo che i nostri programmi debbano finire alle 21.30

Gerry Scotti ha aperto il Festival della Tv a Dogliani, dove ha ricevuto il Premio Fiat alla carriera. Durante l’evento, ha affermato che lui e Stefano De Martino concordano sul fatto che i loro programmi devono terminare alle 21.30. Nessuna altra dichiarazione o dettaglio è stato fornito riguardo all’evento o alle motivazioni di questa scelta.

Gerry Scotti inaugura il palco del Festival della Tv a Dogliani e riceve il Premio Fiat alla carriera. Da qui lancia l’idea di una “Pax di Dogliani” con Stefano De Martino: accordo simbolico per chiudere l’access alle 21.30 e restituire ordine ai palinsesti. Lo conferma nell’intervista ad Alessandra Comazzi. “Io e Stefano De Martino siamo d’accordo che i nostri programmi debbano finire alle 21.30”, dichiara il conduttore. I numeri che difendono la tv generalista Sul palco della kermesse di Dogliani, organizzata dal 29 al 31 maggio, Scotti parte dai dati: con La Ruota della Fortuna e De Martino con Affari Tuoi “ci sono sere in cui facciamo insieme 12 milioni di telespettatori tra le 20. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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