Sto male non posso lavorare ma va al concerto di Vasco Rossi | operaio licenziamento a Bari

Un operaio, che aveva dichiarato di essere malato e di non poter lavorare, è stato però avvistato salire su un bus diretto alla tappa pugliese del concerto di Vasco Rossi. La vicenda si è verificata a Bari, dove l’uomo aveva comunicato un impedimento alla presenza sul posto di lavoro. La discrepanza tra la dichiarazione e il comportamento ha portato a un’indagine da parte delle autorità competenti.