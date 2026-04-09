Sto male non posso lavorare ma va al concerto di Vasco Rossi | operaio licenziamento a Bari
Un operaio, che aveva dichiarato di essere malato e di non poter lavorare, è stato però avvistato salire su un bus diretto alla tappa pugliese del concerto di Vasco Rossi. La vicenda si è verificata a Bari, dove l’uomo aveva comunicato un impedimento alla presenza sul posto di lavoro. La discrepanza tra la dichiarazione e il comportamento ha portato a un’indagine da parte delle autorità competenti.
L'operaio si era dato malato e impossibilitato a recarsi al lavoro, ma è stato visto salire su un bus destinato alla tappa pugliese del tour di Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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