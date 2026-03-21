Paolo Vallesi | Lasciare Caterina Caselli l'errore della mia vita dopo 10 anni ci siamo chiariti

Il cantautore toscano ha commentato il suo rapporto con Caterina Caselli, che lo portò a partecipare a Sanremo nel 1991. Dopo aver dichiarato che lasciare la Caselli è stato un errore della sua vita, ha aggiunto che, dopo dieci anni, si sono chiariti. La conversazione si è concentrata sul loro passato e sui momenti di confronto.

Il cantautore toscano torna a parlare del legame con la Caterina Caselli, che lo lanciò a Sanremo '91. Dietro il successo di "La forza della vita", una scelta professionale che ha segnato la sua carriera: "Ero diventato solo un ingranaggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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