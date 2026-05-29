The 50 Italia Eva Grimaldi si scusa con Helena Prestes | arriva un gesto social

Da ilsipontino.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eva Grimaldi ha pubblicato un messaggio di scuse su social media indirizzato a Helena Prestes, entrambe concorrenti del reality show The 50 Italia. La trasmissione, andata in onda a fine maggio su Amazon Prime Video, vede le due partecipanti coinvolte in una vicenda che ha portato a questo gesto pubblico. Non sono stati forniti dettagli sulla natura del motivo dietro le scuse.

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Eva Grimaldi e Helena Prestes sono tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show uscito a fine maggio su Amazon Prime Video. Nel corso delle ultime ore, la piattaforma ha rilasciato i nuovi episodi del game show dove l'attrice è stata eliminata in seguito ad una strategia messa in piedi dalla modella brasiliana. Un'eliminazione che non è andata a genio alla moglie di Imma Battiglia, che ha usato brutte parole nei confronti di Helena Prestes. In un video apparso in rete si sente la donna dichiarare: "Le sputo in faccia" nei confronti della compagna di Javier Martinez, rea di averla eliminata da The 50 italia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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