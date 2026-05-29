Eva Grimaldi ha pubblicato un messaggio di scuse su social media indirizzato a Helena Prestes, entrambe concorrenti del reality show The 50 Italia. La trasmissione, andata in onda a fine maggio su Amazon Prime Video, vede le due partecipanti coinvolte in una vicenda che ha portato a questo gesto pubblico. Non sono stati forniti dettagli sulla natura del motivo dietro le scuse.

Eva Grimaldi e Helena Prestes sono tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show uscito a fine maggio su Amazon Prime Video. Nel corso delle ultime ore, la piattaforma ha rilasciato i nuovi episodi del game show dove l'attrice è stata eliminata in seguito ad una strategia messa in piedi dalla modella brasiliana. Un'eliminazione che non è andata a genio alla moglie di Imma Battiglia, che ha usato brutte parole nei confronti di Helena Prestes. In un video apparso in rete si sente la donna dichiarare: "Le sputo in faccia" nei confronti della compagna di Javier Martinez, rea di averla eliminata da The 50 italia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Eva Grimaldi si scusa con Helena Prestes: arriva un gesto social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRADIMENTO PER SOLDI Helena Prestes incastra Eva Grimaldi a The 50 Italia!

Notizie e thread social correlati

The 50 Italia, Eva Grimaldi esagera con Helena Prestes: “Le sputo in faccia”, l’accadutoDurante le riprese di The 50 Italia, Eva Grimaldi ha detto di aver intenzione di sputare in faccia a Helena Prestes.

The 50 Italia, ex gieffina fa il tifo per Helena Prestes: spunta un gesto socialUn’ex concorrente del reality show su Amazon Prime Video ha mostrato supporto pubblico a Helena Prestes, una delle partecipanti alla prima edizione.

Temi più discussi: The 50 è come un incidente stradale: fa impressione ma non puoi non guardarlo; The 50 Italia, c'è Antonella Elia nel supercast del reality più trash dell'anno; The 50 Italia, concorrente contro Helena Prestes: Non se lo meritava; The 50 Italia cosa insegna? Che i personaggi tv giocano un altro campionato.

#prestinez #heleners #helevier #helenaxthe50 #antofox #gfvip #raucia #uominiedonne #THE50, EVA GRIMALDI CONTRO #HELENAPRESTES: Le sputo in faccia.. L’ACCADUTO > x.com

The 50 Italia, cosa sapere sul nuovo reality di Prime Video: i concorrenti e come funzionaLeggi su Sky TG24 l'articolo The 50 Italia, cosa sapere sul nuovo reality di Prime Video: i concorrenti e come funziona ... tg24.sky.it

The 50 ItaliaReality show con 50 concorrenti vip che si sfidano in una serie di prove all'interno di una location esclusiva. E a vincere sarà uno spettatore ... today.it