Un rappresentante statunitense ha dichiarato che l’Europa occidentale dovrebbe riconoscere che gli Stati Uniti non sosterranno più finanziariamente la difesa delle nazioni ricche. Ha aggiunto che gli Stati Uniti possiedono le capacità militari per intervenire in Iran, ma che ora si cercano partner piuttosto che protettorati. La frase è rivolta alla necessità di un cambiamento nel rapporto tra Washington e le nazioni europee, con un focus sulla collaborazione piuttosto che sulla dipendenza.

«L'Europa occidentale dovrebbe prenderne atto» e accettare che «l'era in cui gli Stati Uniti sovvenzionavano la difesa delle nazioni ricche è finita; abbiamo bisogno di partner, non di protettorati». Lo dice il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth durante un discorso a Singapore. «Le alleanze non si giudicano dal numero di bandiere, ma dal numero di formazioni militari. Non abbiamo bisogno di più conferenze; abbiamo bisogno di maggiori capacità di combattimento», ha dichiarato il capo del Pentagono, intervenendo al principale forum asiatico sulla sicurezza e la difesa, lo Shangri-La Dialogue. «Quando i nostri interessi coincidono, agiamo insieme con determinazione e concentrazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hegseth: "Abbiamo bisogno di partner non di protettorati. L'Europa ne prenda atto". Gli Usa? "Hanno le armi per riprendere la guerra in Iran"

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Pete Hegseth Praises Pacific Allies While Criticising Western Europe Dependence

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