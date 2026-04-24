Gli Stati Uniti hanno esaurito le scorte di armi durante la guerra in Iran iniziata il 28 febbraio, con un impiego militare che ha comportato significative perdite di risorse. La riduzione delle riserve potrebbe compromettere la capacità di difesa nel caso di futuri conflitti contro Russia e Cina. La guerra ha richiesto un impegno militare considerevole, riducendo le scorte disponibili per eventuali emergenze.

Una guerra che prosegue dal 28 febbraio e che ha impiegato gli Stati Uniti in prima linea con un enorme dispendio militare, tanto da renderli meno preparati ad affrontare potenziali rivali come Russia e Cina. A spiegarlo sono New York Times e Wall Street Journal, che riportano indiscrezioni e stime che arrivano da fonti della difesa. Il costo, in termini puramente economici, è di un miliardo di dollari al giorno, mentre il reintegro totale delle scorte di armi potrebbe richiedere fino a sei anni, innescando dibattiti all’interno dell’amministrazione sulla necessità di adeguare anche i piani operativi in previsione di un eventuale ordine presidenziale che incarichi le forze armate di difendere Taiwan.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Usa hanno consumato le scorte di armi nella guerra in Iran. A rischio la difesa per affrontare Russia e Cina”

Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

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