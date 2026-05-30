Un gioco di 30 giorni si propone di migliorare l’autostima attraverso una regola quotidiana. L’obiettivo è aiutare le persone a riscoprire il proprio valore e sentirsi più sicure, preparando così il percorso verso l’estate. Ogni giorno viene proposta una semplice attività da seguire, pensata per rafforzare la fiducia in sé stessi e migliorare le relazioni con gli altri. Il programma si svolge in modo individuale, senza interventi professionali specifici.

Niente performance, niente perfezione. Solo carta, penna e la disponibilità a dedicarsi ogni giorno un piccolo spazio. Dalla fine di maggio per 30 giorni, «Happy Dolphin» invita a iniziare la bella stagione per eccellenza con un gesto radicale e semplice insieme: prendersi sul serio, con leggerezza. Ne abbiamo parlato con Ilaria Riviera e Roberta De Angelis, psicologhe e psicoterapeute, che nel 2017 hanno trasformato una sfida social in un vero e proprio percorso di crescita personale, oggi raccolto nel libro «Happy Dolphin. 30 regole pratiche per aumentare autostima e benessere e imparare a vivere meglio» (Dario Flaccovio Editore). Ecco come funziona. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Happy Dolphin, il gioco psicologico dei 30 giorni per aumentare l'autostima e arrivare con nuovo slancio all'estate

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