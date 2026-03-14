Da chi sente nascere un nuovo slancio interiore a chi è pronto a rimettere in gioco desideri e progetti L’oroscopo della settimana

Da iodonna.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati presenta un quadro di cambiamenti e nuove energie per diversi segni. Ci sono persone che percepiscono un impulso a rinnovare i propri obiettivi e altri che riscoprono fiducia in sé stesse. Le previsioni indicano un momento di trasformazione e di riapertura verso nuove opportunità e desideri.

D a chi sente nascere una nuova direzione interiore a chi ritrova fiducia nelle proprie possibilità. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile La Luna nuova nel vostro segno apre una fase di inizi e decisioni importanti. Sentite il bisogno di affermare ciò che siete davvero. Parola chiave della settimana: convinzione. Toro 20 aprile – 20 maggio È tempo di guardarvi dentro e lasciare andare ciò che non vi rappresenta più. Nuove prospettive professionali e sentimentali chiedono flessibilità. Parola chiave della settimana: elasticità. Leggi anche › Il Tema Natale di Paolo Virzì, un Pesci regista delle emozioni Gemelli 21 maggio – 21 giugno L’aria profuma di possibilità e vi muovete con agilità tra intuizione e ragione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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