Inter le ultime verso il Como | Barella e Bastoni con un nuovo slancio

Da gazzetta.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter si prepara a sfidare il Como in un match che potrebbe rappresentare una svolta dopo alcune difficoltà recenti. Dopo un periodo di risultati deludenti in campionato e una parentesi con la nazionale, i giocatori stanno cercando di ritrovare forma e fiducia. Nell'ultimo allenamento, Barella e Bastoni hanno mostrato segnali di ripresa, mentre l'allenatore valuta le scelte per la partita.

In questo sgomitare di Marcus Thuram nel tentativo di ritrovare la perduta centralità nel cuore dell’attacco, c’è un sentimento comune a tutta la prima linea nerazzurra: è come se i big di Chivu, un po’ ammaccati nell’ultimo periodo passato in campo senza il capitano-leader, vogliano continuare a dire tutti insieme che la vecchia Inter non è ancora finita. Ci sarà tempo per la rivoluzione d’estate, ma la primavera si nutre ancora delle antiche certezze. Lo hanno dimostrato battendo a Pasqua la Roma nel modo più squillante, vogliono ribadirlo anche sul lago di Como, in una delle trasferte più complicate di questa era, che sa tanto di definitivo match point scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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