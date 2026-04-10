Inter le ultime verso il Como | Barella e Bastoni con un nuovo slancio

L'Inter si prepara a sfidare il Como in un match che potrebbe rappresentare una svolta dopo alcune difficoltà recenti. Dopo un periodo di risultati deludenti in campionato e una parentesi con la nazionale, i giocatori stanno cercando di ritrovare forma e fiducia. Nell'ultimo allenamento, Barella e Bastoni hanno mostrato segnali di ripresa, mentre l'allenatore valuta le scelte per la partita.

In questo sgomitare di Marcus Thuram nel tentativo di ritrovare la perduta centralità nel cuore dell’attacco, c’è un sentimento comune a tutta la prima linea nerazzurra: è come se i big di Chivu, un po’ ammaccati nell’ultimo periodo passato in campo senza il capitano-leader, vogliano continuare a dire tutti insieme che la vecchia Inter non è ancora finita. Ci sarà tempo per la rivoluzione d’estate, ma la primavera si nutre ancora delle antiche certezze. Lo hanno dimostrato battendo a Pasqua la Roma nel modo più squillante, vogliono ribadirlo anche sul lago di Como, in una delle trasferte più complicate di questa era, che sa tanto di definitivo match point scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, le ultime verso il Como: Barella e Bastoni con un nuovo slancio Inter Atalanta, emergenza in difesa per Chivu: Bastoni verso il forfait. Le ultimedi Redazione Inter News 24 Inter Atalanta si preannuncia una sfida complessa per i nerazzurri, che dovranno fare i conti con l’assenza quasi certa di... Fiorentina Inter, Bastoni verso l’esclusione contro i viola: non recupera! Le ultimedi Redazione Inter News 24Fiorentina Inter, Bastoni verso l’esclusione contro i viola: non recupera! Le ultime. Temi più discussi: Inter, le ultime da Appiano: Lautaro è carico, Mkhitaryan verso la convocazione; L'Inter verso la Roma tra recuperi ed emergenza difensiva. VIDEO; Verso Como-Inter: la guida completa al match; LIVE - Si RIPARTE, VOLATA SCUDETTO! Verso INTER-ROMA e NAPOLI-MILAN: ULTIME e PROBABILE. Inter, le ultime verso il Como: Chivu lavora con tutto il gruppo, solo Bisseck a parteL’Inter può guardare con maggiore fiducia al prossimo impegno di campionato. In vista della sfida contro il Como, in programma domenica sera,. tuttomercatoweb.com Quando torna Bisseck dall’infortunio: le ultime verso Como-Inter 32^ giornataInfortunio Bisseck - L’Inter si prenderà ancora qualche ora di respiro prima di tornare al lavoro ad Appiano Gentile, con la ... fantamaster.it Il tifo vive di emozioni forti e ogni emozione, prima o poi, cerca parole con cui esprimersi. Inter ha scelto di firmare il Manifesto della comunicazione non ostile di @paroleostili. Per un linguaggio capace di rispettare, sostenere e criticare senza umiliare. Perché x.com Cristian Chivu difende ancora Alessandro Bastoni, contrattaccando nei confronti di chi ha portato avanti una gogna mediatica contro il difensore nerazzurro Cosa ne pensate delle parole dell'allenatore dell'Inter #bastoni #chivu #inter - facebook.com facebook