Hantavirus ricordate la nave Hondius? Ecco che fine fa | clamoroso

La nave Hondius, coinvolta in un caso di diffusione di Hantavirus a bordo, si prepara a ripartire per un’altra destinazione. Dopo i controlli sanitari e le operazioni di sanificazione, l’imbarcazione è stata dichiarata idonea a tornare in mare. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali restrizioni o limiti di viaggio. La decisione di riprendere le rotte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle misure adottate a seguito dell’incidente.

La Hondius pronta a ripartire per un'altra meta. L'imbarcazione ormai nota perché a bordo si era diffuso l' Hantavirus è pronta a tornare in mare. La nave da crociera è stata disinfetta a dovere e potrà tornare a navigare. La notizia è stata data dall'agenzia sanitaria municipale di Rotterdam. "Dal punto di vista della salute pubblica, non ci sono più ostacoli al rientro in servizio della nave Hondius", ha annunciato sul proprio sito web. Durante questi controlli, gli esperti "hanno stabilito che l'Hondius è stata pulita e che la disinfezione è stata effettuata secondo le linee guida stabilite". La Hondius, ha annunciato la compagnia di crociere Oceanwide Expeditions proprietaria della nave, riprenderà il programma di crociere dal 13 giugno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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