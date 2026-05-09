A bordo della nave MV Hondius si è verificato un focolaio di Hantavirus, con alcuni passeggeri che hanno riferito di non essere stati informati sulla natura contagiosa del virus. Le testimonianze indicano che i passeggeri hanno avuto contatti ravvicinati con una persona infetta senza ricevere dettagli sulle modalità di contagio o sui rischi associati. La vicenda ha portato alla luce criticità nelle procedure di comunicazione a bordo.

La nave MV Hondius è al centro di un focolaio di Hantavirus Andes con tre morti e diversi contagi confermati. I passeggeri, ignari del rischio, avrebbero continuato la vita di bordo normalmente, interagendo con la moglie della prima vittima, perché rassicurati dal comandante sul rischio di contagio. Intanto è scattato il tracciamento internazionale, mentre la nave si prepara ad arrivare a Tenerife sotto stretti protocolli sanitari. Hantavirus, il racconto dei passeggeri A raccontare i momenti vissuti a bordo della MV Hondius, la nave interessata dal focolaio di Hantavirus, è stato il documentarista e youtuber turco Ruhi Çenet, che in un’intervista al Daily Mail ha descritto un clima sostanzialmente tranquillo a bordo, nonostante la morte improvvisa di un passeggero olandese di 70 anni avvenuta l’11 aprile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hantavirus, la testimonianza dei passeggeri della nave MV Hondius: "Non ci hanno detto che era contagioso"

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