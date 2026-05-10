All’alba, una nave da crociera è entrata nel porto di Granadilla, a Tenerife, dopo che a bordo è stato identificato un focolaio di Hantavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità sta monitorando la situazione e valutando le misure da adottare per lo sbarco. È stato individuato anche il paziente zero, che ha perso la vita a causa dell’infezione. Le autorità stanno analizzando i dati e le condizioni dei passeggeri e dell’equipaggio coinvolti.

È entrata all’alba nel porto di Granadilla, a Tenerife, la nave da crociera Mv Hondius a bordo della quale è stato registrato un focolaio di Hantavirus. L’emittente spagnola Rtve ha trasmesso le immagini in diretta. A bordo ci sono passeggeri e membri dell’equipaggio di 23 diversi Paesi che nelle prossime ore verranno sbarcati e trasferiti. E il mondo segue con il fiato sospeso l’evolversi di quello che è stato definito un pericoloso focolaio di Hantavirus (variante Andes). L’imbarcazione, diventata una sorta di “bolla sanitaria” galleggiante, ospita passeggeri e membri dell’equipaggio provenienti da 23 nazioni diverse, tutti considerati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come contatti ad “alto rischio”, e pertanto ha sostenuto che dovrebbero essere monitorati attivamente per 42 giorni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hantavirus, la nave Hondius a Tenerife: a bordo il focolaio. L’Oms lavora sullo sbarco. Ecco chi è il paziente zero e cosa gli è stato fatale

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