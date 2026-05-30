Hantavirus e Pfizer | scoperto il fotomontaggio che inganna sui social
È stato scoperto un fotomontaggio che mostra un falso screenshot tra Pfizer e l'Hantavirus circolato sui social. L’immagine alterata manipola alcuni dettagli dell’articolo originale, creando l’illusione di un collegamento diretto tra l’azienda e il virus. Le immagini sono state modificate per sembrare autentiche, ma analisi tecniche hanno evidenziato le alterazioni. Non ci sono prove di un reale rapporto tra Pfizer e l’Hantavirus.
? Punti chiave Come è stato creato il falso screenshot su Pfizer e l'Hantavirus?. Quali dettagli dell'articolo originale sono stati manipolati per ingannare?. Perché questa notizia falsa sfrutta proprio l'emergenza del virus Andes?. Come possono le fake news sanitarie influenzare la nostra sicurezza quotidiana?.? In Breve Falso screenshot circola su Facebook dal 2 maggio 2026.. Marga Castillo scrisse l'articolo originale su Expansion il 19 novembre 2025.. Testo manipolato trasforma ricerca su influenza in allarme Hantavirus.. Carmen Hernaiz conferma la creazione artificiale del titolo ingannevole.. Falsi allarmi sui social: lo screenshot manipolato che lega Pfizer all’Hantavirus. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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