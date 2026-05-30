Hantavirus e Pfizer | scoperto il fotomontaggio che inganna sui social

Notizia in breve

È stato scoperto un fotomontaggio che mostra un falso screenshot tra Pfizer e l'Hantavirus circolato sui social. L’immagine alterata manipola alcuni dettagli dell’articolo originale, creando l’illusione di un collegamento diretto tra l’azienda e il virus. Le immagini sono state modificate per sembrare autentiche, ma analisi tecniche hanno evidenziato le alterazioni. Non ci sono prove di un reale rapporto tra Pfizer e l’Hantavirus.