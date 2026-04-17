AI Slop | l’inquietante trappola dei cibi animati che inganna i social

Negli ultimi tempi, molti utenti si imbattono su piattaforme social in contenuti che mostrano cibi animati con caratteristiche umane, spesso utilizzati per condividere ricette o consigli alimentari. Questi video e immagini sono molto diffusi tra i giovani e vengono condivisi frequentemente. Tuttavia, alcune delle informazioni fornite attraverso questi contenuti risultano essere sbagliate o fuorvianti, creando confusione tra gli utenti.

Una nuova ondata di contenuti digitali sta inondando i social, dove ingredienti animati con tratti somatici umani forniscono suggerimenti culinari, spesso basati su informazioni errate. Questo fenomeno, definito AI slop, sfrutta la produzione massiva di video generati da algoritmi per catturare l’attenzione degli utenti attraverso lo straniamento visivo. L’estetica del disagio e la meccanica della viralità digitale. Il successo di questi filmati non risiede nella qualità editoriale, ma in una precisa strategia psicologica che punta sul senso di disturbo. Osservando un video in cui una cipolla dotata di occhi, bocca e braccia viene sminuzzata su un tagliere mentre commenta l’azione, l’utente sperimenta quella sensazione di fastidio viscerale nota come uncanny valley.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI Slop: l’inquietante trappola dei cibi animati che inganna i social Notizie correlate Leggi anche: Windows 11, l’aggiornamento trappola che inganna anche gli antivirus: ecco come riconoscerlo e difendersi AI e Crypto: la trappola dei router LLM che ruba i portafogli digitaliUn esperimento condotto dai ricercatori dell’Università della California ha rivelato come l’uso di intermediari per i modelli linguistici possa... Panoramica sull’argomento Si parla di: Il nuovo trend di Tik Tok sono i cibi generati dall’intelligenza artificiale. AI Slop: la nuova estetica del trash digitale sui socialApro Instagram e trovo dieci messaggi privati, uno dopo l’altro. Uno mi manda un reel con Michael Jackson che combatte con la spada laser, un altro Freddie Mercury che dice cose senza senso, un altro ... ilgiornale.it Satya Nadella contro l'AI slop: il 2026 sarà l'anno della concretezzaNel 2025 il termine slop è entrato ufficialmente nel lessico dell'AI: Merriam-Webster lo ha scelto come parola dell'anno, definendolo come contenuto digitale di bassa qualità prodotto in quantità ... hwupgrade.it