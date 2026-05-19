Hantavirus effetto collaterale dei vaccini Pfizer? No è la solita confusione sui database di farmacovigilanza
Negli ultimi giorni sui social media si è diffusa la notizia secondo cui i vaccini Pfizer contro il Covid potrebbero causare effetti collaterali legati all'hantavirus. Tuttavia, fonti ufficiali e database di farmacovigilanza confermano che non ci sono evidenze di questa correlazione. La diffusione di queste affermazioni sembra basarsi su interpretazioni erronee o su dati non verificati, che vengono condivisi senza approfondimenti. La questione è stata ripresa anche da pagine di lingua inglese, contribuendo a creare confusione tra gli utenti.
Diverse condivisioni Facebook stanno rilanciato una narrazione nata già nelle pagine di lingua Inglese. Un documento Pfizer e il database dell’OMS VigiAccess proverebbero che il vaccino a mRNA causa l’ Hantavirus (termine che però designa un gruppo di virus, tra cui Andes). Si tratta dell’ennesima interpretazione errata dei dati di sorveglianza: confondere una lista di eventi monitorati per precauzione con un elenco di effetti collaterali accertati è un errore metodologico che porta a conclusioni complottiste del tutto infondate. Per chi ha fretta:. Il database VigiAccess raccoglie segnalazioni spontanee di eventi avvenuti dopo la vaccinazione, ma non stabilisce un nesso di causa-effetto. 🔗 Leggi su Open.online
L'Hantavirus è uno degli effetti avversi del vaccino Pfizer
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